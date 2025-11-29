PSG : l’anecdote lunaire d’Alexandre Letellier sur Neymar aux toilettes

Il y a des secrets de vestiaire qui gagneraient à rester confidentiels jusqu’au bout. Dans un entretien accordé au journal L’Équipe, l’ancien gardien du PSG, Alexandre Letellier, a révélé une anecdote assez surprenante concernant Neymar. Il a révélé être tombé un jour sur son coéquipier à la selle, la porte ouverte, en raison de sa claustrophobie.

La suite après cette publicité

«Un jour, je suis resté bête. À l’époque, on était encore au Camp des Loges avec le PSG. Un jour, je vais aux toilettes, j’entre et je vois "Ney" assis sur les toilettes… mais porte ouverte, explique Letellier. Quand je le vois comme ça, je me dis : "Mais il fait ça, lui, la porte ouverte ?" Je ressors tout de suite, et Abdou Diallo me voit en train de me questionner tout seul. Il me dit : "Alex, qu’est-ce qu’il y a ?" Je lui dis : "Attends, je viens d’aller dans les toilettes, et Ney est en train de ch…, la porte ouverte". Et il me dit : "C’est normal, c’est parce qu’il est claustrophobe". Il ne s’enferme jamais à clé, il laisse toujours la porte ouverte.»