Mönchengladbach : les adieux émouvants de Marcus Thuram

Arrivé à l’été 2019 au Borussia Mönchengldbach avec une étiquette de prospect, Marcus Thuram (25 ans) aura connu une ascension fulgurante chez les Poulains. Devenu une valeur sûre à son poste en Bundesliga, l’ancien joueur de Guingamp a par ailleurs découvert la Ligue des Champions avec le club allemand, avant d’honorer sa première sélection avec l’équipe de France en novembre 2020. S’il n’a toujours pas communiqué sur l’identité de son prochain club, l’aîné de la fratrie Thuram quittera en revanche bien Mönchengldbach en juin, à l’issue de son contrat, comme annoncé par le club en avril. Dans un entretien accordé au site de Mönchengldbach , l’international tricolore a profité du moment pour livrer des adieux émouvants à ses supporters.

«Pour moi, les quatre dernières années ont été fantastiques. Je suis venu ici en tant que jeune joueur et j’ai énormément évolué. C’était exceptionnel de disputer la Ligue des champions avec le Borussia et de se frayer un chemin en sélection grâce à de bonnes performances. Je dois beaucoup à ce club et je n’oublierai jamais ce qu’ils ont fait pour moi. Le Borussia aura toujours une place spéciale dans mon cœur, a-t-il indiqué, avant de rendre hommage aux supporters. Nos fans sont fous dans le bon sens. Vous nous avez toujours soutenus, même dans les phases difficiles, ce qui ne va pas de soi. C’était juste dommage qu’ils n’aient pas pu voir les matchs de la Ligue des champions contre le Real Madrid à cause des restrictions de Corona.»

