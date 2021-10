Espagne : Sergi Roberto remplace Brais Mendez

Coup dur pour Brais Mendez (24 ans) ! Blessé ce week-end, l'ailier droit du Celta Vigo ne pourra pas honorer sa sélection avec l'Espagne pour le Final 4 de la Ligue des Nations. Une information confirmée, ce dimanche, par la biais d'un communiqué de la sélection espagnole. En souffrance depuis plusieurs semaines avec le FC Barcelone, Sergi Roberto a malgré tout été appelé par Luis Enrique pour le remplacer.

Un retour en équipe d'Espagne pour le Barcelonais qui n'avait plus été sélectionné depuis presque un an. A noter par ailleurs les absences de Pedri et Marcos Llorente, qui ont eux aussi déclaré forfait.