Le Real Madrid a accepté de prêter Endrick à l’OL pour 4 raisons

Avant même que le mercato n’ait ouvert ses portes, l’OL avait annoncé l’arrivée d’Endrick. Le jeune attaquant brésilien de 19 ans débarque ainsi du côté de la capitale des Gaules dans le cadre d’un prêt avec option d’achat. L’occasion pour lui d’obtenir le temps de jeu qu’il n’a pas à Madrid, où Xabi Alonso ne semble pas vraiment lui faire confiance, et où la concurrence aux avant-postes est assez forte.

Une arrivée au Groupama Stadium qui provoque un certain enthousiasme du côté de Lyon, où les supporters ont hâte de le voir à l’œuvre, surtout qu’ils ont bien besoin de renfort devant. La direction du Real Madrid, elle, est persuadée que l’ancien de Palmeiras va cartonner en Ligue 1. Ce week-end, le quotidien Marca a d’ailleurs publié un article sur les dessous de cette opération, et sur les raisons qui ont poussé les Madrilènes à le laisser filer à Lyon.

Tout était réuni pour qu’Endrick signe à Lyon

Première raison : Endrick jouera. Le Brésilien devrait avoir du temps de jeu à Lyon et une place de titulaire lui semble déjà garantie, ce qu’il n’aurait pas forcément eu dans d’autres clubs qui étaient aussi intéressés par ses services. Deuxième raison, qui va aussi dans ce sens d’un temps de jeu assuré : le Real Madrid a pu inclure une clause dans le contrat obligeant l’OL à faire jouer le Brésilien. Certains médias expliquaient même qu’il devrait jouer 25 matchs, sous peine de devoir verser une compensation financière aux Madrilènes. Une clause que beaucoup de clubs n’auraient pas accepté.

Troisième raison : la Ligue 1 est un championnat considéré comme compétitif par le Real Madrid. Les Madrilènes estiment qu’en se frottant aux défenses du championnat français, le petit prodige pourra poursuivre sa progression et s’améliorer sur de nombreux points. Enfin, le Real Madrid estime qu’il sera plus à l’aise dans un contexte où il aura moins de pression médiatique et un peu moins de pression quant à ses prestations que ce qu’il aurait eu en restant en Liga par exemple. Rendez-vous dans quelques semaines pour voir si Endrick donnera raison au Real Madrid et à l’OL…