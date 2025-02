PSG : Luis Enriqué charmé par Senny Mayulu

Au milieu des stars qui composent le milieu de terrain parisien, le jeune Senny Mayulu se crée de plus en plus sa place, au point de faire partie des options de Luis Enrique même lors des rencontres importantes du club, comme lors des deux matches de barrage face à Brest en Ligue des Champions. «Il vient du centre de formation et fait partie des jeunes avec le potentiel le plus élevé. Il a eu presque 1.000 minutes de jeu. J’aime son profil, ses qualités avec et sans ballon. Il est déjà très présent pour nous», déclarait son entraîneur en conférence de presse ce mardi, avant la rencontre de Coupe de France face à Saint-Brieuc.

À la manière de Warren Zaïre-Emery avant lui, Mayulu avance à vitesse grand V, et franchit les étapes les unes après les autres à seulement 18 ans. Cette saison, le jeune milieu de terrain se révèle au plus haut niveau, et a déjà participé à 18 rencontres avec l’équipe première, dont trois en Ligue des Champions. Il s’est même offert ses deux premiers buts en professionnel, contre Strasbourg en Ligue 1 et contre Brest lors du match retour des barrages de Ligue des Champions.