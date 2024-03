Pierre-Emerick Aubameyang fait sauter la banque

Match déséquilibré à Gabriel Montpied entre la lanterne rouge de Ligue 1, le Clermont Foot, et l’OM (9e). Entre une équipe auvergnate qui n’a gagné que 3 matches sur 23 en championnat et une formation phocéenne en plein redressement depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset, on ne donne pas cher de la peau de la bande à Pascal Gatien. Beaucoup moins fringant à l’extérieur, Marseille va devoir tout de même devoir se sortir du piège clermontois. Il s’agit en tout cas d’un premier test grandeur nature pour JLG sur le banc de l’OM.

L’OM l’emporte 1-2 face à Clermont, cote à 7,30

Avec une animation offensive retrouvée et une confiance au maximum, l’OM a retrouvé des couleurs depuis 10 jours. Jean-Louis Gasset a remis les têtes à l’endroit d’une équipe mentalement atteinte. Et que dire de l’animation offensive marseillaise totalement retrouvée avec 7 buts marqués en 2 matches. Une fois encore, Marseille devrait s’en sortir à l’extérieur face à une équipe de Clermont qui peine à gagner et surtout à marquer des buts. On voit tout de même une victoire de l’OM avec un but d’écart, mais sur le score de 1-2. Car l’OM a toujours encaissé un but en Ligue 1 depuis sa victoire 3-0 face à l’OL le 6 décembre dernier. C’était il y a 9 matches…

Pierre-Emerick Aubameyang marque deux buts ou plus cote à 8,00

Face à l’une des pires défenses de Ligue 1, PEA, en grande forme actuellement (4 buts lors des 4 derniers matches toutes compétitions confondues), sera encore la principale force de frappe offensive de l’OM à Clermont. Étincelant depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset, l’attaquant gabonais, qui a marqué 8 buts en Ligue 1 dont un doublé face à Montpellier, voudra soigner son capital but. Quoi de mieux que la lanterne rouge de Ligue 1 pour y parvenir. Un doublé à la cote de 8,00 est une option à tenter pour les plus joueurs d’entre vous.

L’OM marque sur penalty face à Clermont, cote à 5,25

Comme évoqué plus haut, l’animation offensive marseillaise est en pleine bourre depuis deux matches. Preuve en est avec 7 buts marqués en deux matches et un danger qui vient de tous les côtés avec Amine Harit, Ismaila Sarr, Iliman N’Diaye et Pierre-Emerick Aubameyang. Des joueurs qui font vivre un véritable enfer aux défenseurs régulièrement poussés à la faute. Ceux de Montpellier en font encore des cauchemars. D’ailleurs, comme face au club héraultais, on voit bien un penalty sifflé pour le club phocéen.

