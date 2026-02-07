Ligue 2 : pour la première de Montanier, l’ASSE domine Montpellier

Jour de première pour Philippe Montanier. Après le départ d’Eirik Horneland, l’ancien coach de Toulouse connaissait sa première sur le banc des Verts ce samedi face à Montpellier. Et il a débuté son aventure sur le banc stéphanois par une victoire courte, mais précieuse.

Dans un match compliqué et partagé entre les deux équipes, la différence a été faite dans le dernier quart d’heure de la rencontre. C’est la récente recrue Julien Le Cardinal, qui disputait son premier match aussi, qui a inscrit l’unique but de la rencontre. Un but qui permet à l’ASSE de prendre les trois points et remonter à la 5e place du classement.