Ligue 2 : pour la première de Montanier, l’ASSE domine Montpellier

Par Hanif Ben Berkane
1 min.
Philippe Montanier, le coach du TFC @Maxppp
ASSE 1-0 Montpellier

Jour de première pour Philippe Montanier. Après le départ d’Eirik Horneland, l’ancien coach de Toulouse connaissait sa première sur le banc des Verts ce samedi face à Montpellier. Et il a débuté son aventure sur le banc stéphanois par une victoire courte, mais précieuse.

Dans un match compliqué et partagé entre les deux équipes, la différence a été faite dans le dernier quart d’heure de la rencontre. C’est la récente recrue Julien Le Cardinal, qui disputait son premier match aussi, qui a inscrit l’unique but de la rencontre. Un but qui permet à l’ASSE de prendre les trois points et remonter à la 5e place du classement.

