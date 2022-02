Liverpool reste à l'affût pour Fabio Carvalho

Après avoir bouclé l'arrivée de Luis Diaz (25 ans) en provenance du FC Porto lors du mercato hivernal, Liverpool pensait bien également enrôler Fabio Carvalho (19 ans), véritable sensation de Championship cette saison sous le maillot de Fulham (8 réalisations et 4 passes décisives en 18 apparitions). En vain. Pour des questions de délai, les Reds ont finalement dû se résoudre à voir l'attaquant anglais d'origine portugaise resté chez les Cottagers.

Présent en conférence de presse ce vendredi, Jürgen Klopp a cependant assuré que le club demeurait «intéressé» par le joueur, sous contrat jusqu'en juin prochain et qui pourrait donc être signé pour la saison à venir. «Mais ce n'est pas entre nos mains. Nous verrons ce qui se passera», a par ailleurs nuancé le technicien allemand. En attendant, Liverpool accueillera Cardiff City ce dimanche dans le cadre des seizièmes de finale de la FA Cup.

Klopp on Fabio Carvalho



"I don't know. We will see. We are obviously still interested, it would be crazy if not! But it's not in our hands. We will see what happens."#LFC