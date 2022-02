Pourquoi le joli coup de dernière minute de Liverpool est tombé à l'eau

Le mercato d'hiver 2022 restera marqué par cette anecdote. À la surprise générale, Liverpool, qui a accueilli Luis Diaz (25 ans) en provenance du FC Porto en janvier, a tenté de prendre la concurrence de vitesse pour boucler le transfert de Fabio Carvalho (19 ans), véritable sensation de Championship cette saison sous le maillot de Fulham (8 réalisations et 4 passes décisives en 18 apparitions).

L'attaquant anglais d'origine portugaise, en fin de contrat en juin 2022, ne prolongera pas avec les Cottagers, actuels leaders de deuxième division, et intéresse de nombreuses écuries à travers l'Angleterre et l'Europe. Les Reds ont alors essayé de verrouiller ce dossier en payant un transfert cet hiver et en le laissant terminer l'exercice en prêt du côté de Londres.

Le détail administratif qui coince

Les Scousers sont même tardivement tombés d'accord avec leurs homologues sur les bases d'une indemnité avoisinant les 15 M€. Tout semblait donc acté. Oui mais voilà. À l'heure de formaliser le retour en prêt à Fulham du jeune espoir, les acteurs du dossier se sont rendus compte que le délai était dépassé. Si, en Premier League, les clubs disposent de quelques heures de battement pour finaliser une recrue (à l'image d'Everton et Dele Alli, officialisé à 1h15 dans la nuit), ce n'est pas le cas en Championship.

Résultat, si Fabio Carvalho, qui avait même passé sa visite médicale hier dans la soirée, avait bel et bien été vendu en vertu de l'accord entre les différentes parties ce lundi soir, il n'aurait pas pu revenir à Fulham, résume The Athletic. Voilà donc pourquoi l'opération ne s'est pas faite. Simple partie remise pour cet été ? C'est ce que semblent souhaiter toutes les parties impliquées dans ce dossier. Mais en mercato, mieux vaut toujours se méfier...