Barça : un nouveau candidat pour succéder à Mateu Alemany

Depuis l’annonce du départ de Mateu Alemany au terme de la saison, le Barça explore de nombreuses pistes pour son poste de directeur du football. Après celle menant à son ancien joueur, Deco, aujourd’hui agent sportif et conseiller du recrutement du Barça en Amérique du Sud, l’état-major blaugrana aurait coché un nouveau nom.

La suite après cette publicité

Selon Sport, le Barça aurait en effet ciblé Fernando Carro de Prada, président du conseil exécutif du Bayer Leverkusen et implanté dans le milieu depuis de nombreuses années. Né à Barcelone, Carro est aujourd’hui considéré comme l’un des hommes les plus puissants du football allemand et jouit d’une popularité importante en Europe.

À lire

Lionel Messi tient déjà une offre astronomique, l’Angleterre se prosterne devant Erling Haaland