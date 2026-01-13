Menu Rechercher
BL : Stuttgart arrache la victoire contre Francfort et monte à la 3e place

Par Kevin Massampu
Deniz Undav @Maxppp
Stuttgart 3-2 Francfort

La 17e journée de Bundesliga s’ouvrait ce mardi, avec un alléchant Stuttgart-Eintracht Francfort, au MHPArena. Dans cette rencontre qui opposait deux prétendants aux places qualificatives pour la Ligue des Champions, ce sont les visiteurs qui ont frappé en premier, avec cette tête de Rasmus Kristensen (0-1, 5e) pour l’ouverture du score. Il aura fallu attendre près de 20 minutes pour que les hommes de Sebastien Hoeness répliquent grâce à Ermedin Demirovic (1-1, 27e). Quelques instants plus tard, l’inévitable Deniz Undav donnait l’avantage à Stuttgart (2-1, 35e).

En seconde période, les deux équipes ont fait jeu égal. Francfort est parvenu finalement à égaliser grâce à Ayoube Amaimouni-Echghouyab (2-2, 80e)… avant que Nikolas Nartey ne donne finalement la victoire à Stuttgart (87e, 3-2). Avec ce succès (3-2), le VfB est provisoirement troisième du championnat d’Allemagne, à un point de Dortmund, qui affronte actuellement le Verder Breme. En face, la troupe de Dino Toppmöller peut nourrir des regrets. Elle est 7e.

