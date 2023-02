La fin de mercato complètement chaotique du PSG

La suite après cette publicité

On avait promis un deadline day pour le moins agité aux supporters parisiens. Et pour cause, deux voire trois renforts étaient attendus en ce dernier jour de marché hivernal. Un défenseur central, à savoir Milan Skriniar, et un ou deux joueurs offensifs, avec Hakim Ziyech comme principale piste. L’international marocain était même à Paris pendant toute la soirée, et avait passé sa visite médicale avec l’écurie parisienne.

Mais ce mercredi, les supporters du PSG se réveillent sans aucune nouvelle tête dans l’effectif de leur club de coeur. Et pour cause, Luis Campos et ses équipes ont finalement décidé d’attendre l’été prochain pour faire venir Milan Skriniar, refusant de se plier aux exigences de l’Inter, qui demandait un montant situé entre 15 et 20 millions d’euros pour le Slovaque. Les Lombards ont été fermes dans les négociations, et même si d’un point de vue financier ils seront les perdants de l’opération, Galtier n’aura pas de renfort pour sa défense pas vraiment rassurante ces derniers temps.

Et que dire de l’opération Ziyech ? Au moment où on écrit ces quelques lignes, le prêt du Marocain au PSG n’a pas encore été validé par la ligue. Comme l’indiquent divers médias français ou anglais, comme la BBC, les Parisiens estiment que Chelsea n’a pas envoyé les documents à temps. Le leader de la Ligue 1 va formuler un recours pour que la LFP puisse valider la signature du Lion de l’Atlas, et on devrait donc être fixé assez rapidement à ce sujet.

Dans cette histoire, les Blues auraient même tout fait pour retarder le prêt du joueur de 29 ans, et ça a passablement agacé les Parisiens. A noter également qu’un accord avait été trouvé avec Nice pour le prêt d’Ismael Gharbi, mais là aussi, des documents envoyés trop tard ont empêché que l’opération soit bouclée dans les délais nécessaires. Un drôle de mardi dans les bureaux du Paris Saint-Germain, qui se sera donc séparé de Pablo Sarabia, Keylor Navas et Ayman Kari sans enregistrer le moindre renfort…