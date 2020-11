Manchester United a prévu de vendre Paul Pogba !

Au lendemain de la défaite de la France contre la Finlande (0-2), certains ont pu être déçus, voire dépités. Cela doit être le cas de Paul Pogba. Le milieu de terrain a rendu une copie assez insipide alors qu'il est plutôt mal avec son club. On attendait de lui lors de ce rassemblement et lui devait l'imaginer comme une bouffée d'air frais. À en croire cette première rencontre et en attendant le Portugal et la Suède cela n'a pas été le cas.

La suite après cette publicité

Didier Deschamps, lui-même, avait annoncé que la Pioche n'était pas franchement contente lorsqu'il était en club : « Paul, je le connais bien et il connaît bien le groupe. Il est dans une situation avec son club où il ne peut pas être content, ni avec son temps de jeu, ni avec son positionnement ». De quoi relancer toutes les spéculations quant à son avenir chez les Red Devils, évidemment.

En octobre dernier, Pogba avouait que c'était un rêve pour lui de rejoindre Zinedine Zidane au Real Madrid. « Nous avons tous entendu ces choses qui ont été dites. Que répondre? Oui, tous les footballeurs aimeraient jouer pour le Real Madrid. Peut-être que c'est un rêve. C'est un rêve pour moi, pourquoi pas un jour? Comme J'ai dit, je suis à Manchester United et j'aime mon club », avait-il ainsi déclaré.

MU s'est protégé

Depuis cette déclaration, il n'a commencé que deux rencontres sous les couleurs des pensionnaires d'Old Trafford. Selon les informations de Talksport, Ole Gunnar Solskjaer pense qu'il ne peut pas jouer avec Bruno Fernandes, les deux joueurs se marchant un peu dessus. Le plan des Red Devils serait de le vendre l'été prochain. C'est pour cette raison qu'ils ont utilisé l'option d'un an du contrat du joueur, désormais sous contrat jusqu'en 2022.

C'était une manière pour le club britannique de se protéger et d'obtenir une meilleure réparation financière lors d'un prochain transfert l'été prochain. Toutefois, même s'il finit au Real Madrid, Pogba ne devrait pas coûter énormément d'argent. En cause ? Son manque de temps de jeu et aussi la crise financière liée à la pandémie de Coronavirus qui frappe le monde et le football plus particulièrement. Les jours de Pogba a Manchester semblent comptés...