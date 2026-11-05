C’est le feu à Naples !

À Naples, la crise est désormais plus visible que jamais. En déplacement à Porto, mercredi en Ligue des Champions, les Azzurri ont concédé leur septième défaite de la saison toutes compétitions confondues (4-1), mais ont également affiché une nervosité inquiétante. L’image de la vive altercation entre Kevin De Bruyne et Lorenzo Lucca en fin de partie a illustré les tensions qui traversent actuellement le vestiaire napolitain. Dans la foulée, Scott McTominay n’a pas caché son agacement face à la situation. « Nous devons mieux jouer dans les deux surfaces, nous ne pouvons pas continuer comme ça. Nous avons perdu 4-1, il est évident que je suis en colère. Nous avons beaucoup de blessés, mais cela ne peut pas être une excuse, même si ce sont toujours les mêmes joueurs qui entrent sur le terrain. Chacun doit rentrer chez soi et réfléchir à ce qu’il peut faire pour s’améliorer demain », expliquait le milieu écossais.

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Un agacement qui se justifie par la situation sportive préoccupante du club napolitain. Naples pointe à la huitième place de Serie A, compte déjà 14 points de retard sur le leader, la Lazio, et est à neuf points de la quatrième place qualificative pour la C1. Sur la scène européenne, la troupe de Massimiliano Allegri est la seule équipe italienne à ne pas figurer parmi le top 24. Autre preuve de la division au sein du vestiaire, la sortie de Matteo Politano auprès de Sky Italia, reprochant notamment aux joueurs étrangers de ne pas prendre la parole sur la situation. « Il faut que tout le monde se fasse un examen de conscience. Je me mets en avant : j’aimerais que d’autres le fassent aussi. Pas seulement nous les Italiens… »

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Un ritiro pour remobiliser le groupe

Face à cette situation critique, Massimiliano Allegri est plus que jamais pointé du doigt. Hier soir, l’entraîneur transalpin n’a pas voulu blâmer ses joueurs, évoquant surtout le manque de solutions sur son banc. « Nous aurions aimé faire entrer des joueurs frais et athlétiques, mais je n’avais que des attaquants sur le banc. Pour jouer des matchs qui demandent une telle dépense d’énergie, il faut pouvoir faire des changements. Sinon, on ne peut pas y arriver, c’est simple. On ne peut tenir un tel rythme que si l’on dispose de huit ou neuf changements ». Pour tenter de sortir de cette spirale négative, Naples s’apprête à effectuer un ritiro, d’après La Repubblica.

Une décision qui aurait été prise avant même la nouvelle déroute sur la pelouse du Dragão, mais dont le groupe d’Allegri semble avoir grandement besoin. Les joueurs devraient ainsi rester réunis jusqu’à la réception de la Lazio (dimanche, 12h30), avec l’objectif de resserrer les rangs et de préparer au mieux la venue du leader du championnat. Face aux Romains, Massimiliano Allegri a lui-même évoqué une « finale », tant l’urgence se fait ressentir. Alors que les places européennes s’éloignent dangereusement et que les tensions internes s’accumulent, le technicien italien est plus que jamais menacé. En cas de nouvelle défaite, il pourrait ainsi quitter le Napoli, seulement quatre mois après son arrivée.