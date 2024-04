Nantes - OL : la réaction de Malick Fofana après son entrée décisive

Le facteur X s’appelle Malick Fofana. Accroché par Nantes à un quart d’heure du terme, dimanche soir, en clôture de la 28e journée de Ligue 1, l’Olympique Lyonnais a finalement renversé les Canaris dans les derniers instants. Tout juste entré en jeu, le Belge de 19 ans s’est d’abord illustré sur son premier ballon touché en permettant à Alexandre Lacazette d’égaliser. Dans la foulée, la pépite rhodanienne a finalement donné l’avantage aux siens d’une belle frappe au premier poteau. Interrogé au micro de Prime Vidéo après la rencontre, il ne pouvait d’ailleurs pas cacher sa joie.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 10 Lyon 38 28 -8 11 5 12 34 42 15 Nantes 28 28 -18 8 4 16 27 45

«Je suis très content surtout pour les trois points. Je suis content pour le public. On sait qu’on a la mentalité. On croit en tout le monde dans le groupe. J’aime bien tirer premier poteau et j’ai vu le gardien donc j’ai tiré là. L’Europe ? Je pense que c’est un objectif. Mes deux premières semaines ont été bonnes, puis j’ai joué. Tout le monde me donne des conseils, m’aide. Ce n’est pas le même niveau que la Belgique, mais je m’adapte», a ainsi assuré Fofana face à nos confrères. De très bon augure pour l’OL, dixième mais plus que jamais de retour dans la course à l’Europe.