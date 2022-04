Liga : Elche surprend le Betis

Coup d’envoi de la 33e journée de Liga ce mardi. Après le duel de mal classés entre Majorque et Alavés, le Betis recevait au Villamarin l’équipe d’Elche. À cette occasion, les partenaires de Nabil Fekir avaient une belle carte à jouer. Suite aux résultats du week-end dernier, les Andalous, 5es du classement avec 57 points, avaient la possibilité de revenir provisoirement à hauteur du Barça, de Séville et de l’Atlético (tous à 60 points) en cas de victoire.

La suite après cette publicité

De son côté, Elche, 13e avec six points d’avance sur la zone rouge, espérait faire un pas en avant supplémentaire pour son maintien après son dernier succès contre Majorque. Et c'est ce qu'il s'est passé ! Grâce à un but tardif de Tete Morente (82e), la formation de la province d'Alicante s'est imposée 1-0. Au classement, les Verdiblancos ratent une belle occasion d'intégrer le top 4. En revanche, Elche compte désormais neuf points d'avance sur le 18e.

Retrouvez le classement de Liga