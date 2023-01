Rudi Garcia évoque les retrouvailles Messi-CR7

La suite après cette publicité

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo face à face, c’est pour bientôt ! Le jeudi 19 janvier, le Paris Saint-Germain va disputer un match amical contre une sélection de joueurs saoudiens ou évoluant dans le championnat local. La possibilité donc de revoir les deux plus grandes stars du football moderne sur le même terrain est plus que probable. Le nouveau coach de CR7, Rudi Garcia, a donné son avis sur la rencontre entre les deux équipes lors d’une interview accordée à L’Équipe.

« Ça ne sera pas avec le maillot d’Al Nassr. Ça sera un mixte entre Al-Hilal et Al Nassr. Moi, en tant que coach d’Al Nassr, je ne peux pas être content de ce match-là. Pour le développement, de voir le PSG, de voir les grands joueurs parisiens, effectivement c’est une bonne chose. Mais on a un match de Championnat trois jours après. Au niveau de la programmation, cela aurait pu être mieux pensé. Mais ce n’est pas très grave. » Pas dramatique effectivement, quand on sait qu’il s’agit potentiellement du dernier duel entre la Pulga et l’attaquant portugais de 37 ans.

