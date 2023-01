PSG : la date de l’amical face au Al Nassr de CR7 est connue !

La suite après cette publicité

Lionel Messi et Cristiano Ronaldo pourrait se retrouver sur un terrain de football prochainement. En effet, on connait enfin la date du match amical entre le Paris Saint-Germain et l’équipe composée des meilleurs éléments des clubs d’Al-Nassr, au sein duquel évolue Cristiano Ronaldo désormais, et d’Al-Hilal. La rencontre aura lieu le 19 janvier prochain en Arabie Saoudite. C’est le lancement de la billetterie par les deux clubs saoudiens qui a permis d’en savoir plus sur la date même si cette dernière n’a pas encore été totalement officialisée.

Pour rappel, le Paris Saint-Germain affrontera Rennes en Ligue 1 le 15 janvier et le club parisien doit également affronter son adversaire des 16èmes de finale de la Coupe de France le 22 janvier. Un calendrier chargé surtout si on y ajoute le match amical en Arabie Saoudite le 19 janvier. Les dirigeants du club de la capitale souhaiterait donc décaler la rencontre de coupe au 23 janvier, selon nos confrères de L’Equipe. En tout cas, une demande pour décaler la rencontre a été formulée par le PSG auprès de la Fédération française de football mais cette dernière n’a pas encore répondu aux sollicitations du club parisien.

À lire

Rudi Garcia espère que Cristiano Ronaldo va retrouver le plaisir de jouer à Al Nassr