OM : Adrien Rabiot dévoile les raisons de la réussite phocéenne

L’Olympique de Marseille est sur un nuage. Avec neuf points d’avance sur ses poursuivants, le club phocéen vole à la deuxième place du Championnat et vient de le confirmer avec une troisième victoire de suite en Ligue 1, et avec la manière contre l’ASSE (5-1), au Vélodrome. Buteur pour sa cinquième réalisation de la saison ce samedi, Adrien Rabiot a mis en avant l’état d’esprit de ses partenaires.

«C’est ce qu’on veut faire, ce qu’on veut mettre en place. Cela a pris du temps, mais tout va de mieux en mieux. On est patients, on marque, dommage pour le but, mais on a complètement eu le match en main, on prend du plaisir et je suis très content. Il y a un état d’esprit, l’entraînement aussi pour être à 100% et c’est important d’être comme cela. Tout le monde est capable de marquer, tout le monde attaque, tout le monde défend et tant qu’il y aura cet état d’esprit, on pourra aller loin», a-t-il assuré, sur BeIN Sports.