Leicester-Manchester United : les compos probables

Dernière journée de Premier League ce dimanche avec un multiplex dès 17h00. Pour cette dernière étape, les places en Europe vont être très chère puisque trois clubs peuvent encore prétendre à accrocher la Ligue des Champions alors qu'il ne reste que deux places (la troisième et la quatrième). Ainsi, Chelsea, Leicester et Manchester United vont jouer leur chance à fond dans une journée qui devrait être éprouvante pour les trois coaches en place.

Les Blues ont leur destin entre leurs pieds. S'ils l'emportent contre Wolverhampton, ils iront en Ligue des Champions. C'est plus compliqué pour les Foxes et les Red Devils. En effet, ces deux écuries s'affrontent et les joueurs de Brendan Rodgers doivent absolument l'emporter contre les éléments d'Ole Gunnar Solskjaer pour être en C1 alors qu'il y a quelques semaines, ils étaient favoris. En cas de nul, MU sera donc en C1 en compagnie de Chelsea, s'ils l'emportent, Manchester City et Liverpool.

Solskjaer et la grosse équipe

Pour cette rencontre au sommet, Brendan Rodgers devrait mettre en place un 3-4-3. Kasper Schmeichel devrait bien entendu être le dernier rempart. Devant lui, trois hommes : Bennett, Evans et Morgan. Au milieu, Ndidi et Tielemans s'occuperont de l'axe quand Justin et Thomas évolueront sur les flancs. Enfin, devant, Ayoze Perez, Jamie Vardy et Barnes seront chargés d'allumer la mèche et de trouver des failles dans la défense de Manchester United.

Ole Gunnar Solskjaer, lui, revient de loin. Il devrait aligner la grosse équipe avec un 4-2-3-1. David De Gea, qui a subi les foudres de la presse récemment, est bien là. Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire et Shaw devront protéger le portier espagnol. Matic et Pogba évolueront au milieu devant la défense. Rashford et Greenwood seront sur les côtés quand Bruno Fernandes occupera ce poster un peu hybride de milieu mi-relayeur, mi-meneur de jeu. Enfin, devant, Anthony Martial sera lui aussi titularisé.