L’OM reçoit deux excellentes nouvelles avant la CAN 2024 !

Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Éliminé avec le Gabon, samedi soir, lors de la dernière journée des qualifications à la CAN en s’inclinant face à la Mauritanie (2-1), Pierre-Emerick Aubameyang ne sera pas présent en Côte d’Ivoire du 13 janvier au 11 février prochain. Une nouvelle difficile à encaisser pour le nouveau buteur marseillais, qui plus est après l’échec des Phocéens sur la scène européenne.

Pour autant, ce dénouement fait les affaires de l’OM qui pourra donc compter sur son attaquant pendant la CAN. Tout comme Geoffrey Kondogbia, éliminé avec la Centrafrique, et qui sera donc disponible cet hiver. Deux renforts plutôt inattendus pour Marcelino et son staff qui devront déjà composer sans les Sénégalais Iliman Ndiaye, Ismaïla Sarr et Pape Gueye, le Congolais Chancel Mbemba et les Marocains Amine Harit et Azzedine Ounahi…