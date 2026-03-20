Liverpool monte au créneau pour Ibrahima Konaté, victime de racisme

La qualification de Liverpool aux dépens de Galatasaray pour les quarts de finale de la Ligue des Champions a été émaillée d’incidents à caractères racistes. La raison ? Des internautes s’en sont pris à Ibrahima Konaté, responsable selon eux d’avoir blessé volontairement Victor Osimhen au bras. Des comptes ont directement ciblé le Français à coup de menaces et de messages ouvertement racistes.

La suite après cette publicité

«Le Liverpool FC est consterné et dégoûté par les injures racistes odieuses et abjectes proférées à l’encontre d’Ibrahima Konaté sur les réseaux sociaux. Ce comportement est totalement inacceptable. Il est déshumanisant, lâche et motivé par la haine. Le racisme n’a pas sa place dans le football, ni dans la société, ni nulle part ailleurs – en ligne comme hors ligne», écrit le club anglais ce vendredi.