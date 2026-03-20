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Ligue des Champions

Liverpool monte au créneau pour Ibrahima Konaté, victime de racisme

Par Maxime Barbaud
1 min.
Ibrahima Konaté avec Liverpool @Maxppp

La qualification de Liverpool aux dépens de Galatasaray pour les quarts de finale de la Ligue des Champions a été émaillée d’incidents à caractères racistes. La raison ? Des internautes s’en sont pris à Ibrahima Konaté, responsable selon eux d’avoir blessé volontairement Victor Osimhen au bras. Des comptes ont directement ciblé le Français à coup de menaces et de messages ouvertement racistes.

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Liverpool FC
Liverpool FC is appalled and disgusted by the vile and abhorrent racist abuse directed at Ibrahima Konaté on social media.
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«Le Liverpool FC est consterné et dégoûté par les injures racistes odieuses et abjectes proférées à l’encontre d’Ibrahima Konaté sur les réseaux sociaux. Ce comportement est totalement inacceptable. Il est déshumanisant, lâche et motivé par la haine. Le racisme n’a pas sa place dans le football, ni dans la société, ni nulle part ailleurs – en ligne comme hors ligne», écrit le club anglais ce vendredi.

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