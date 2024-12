AC Milan : Zlatan Ibrahimovic s’excuse à propos de Paulo Fonseca

Lors d’une conférence de presse, Zlatan Ibrahimovic, a exprimé ses excuses à Paulo Fonseca, l’ex-entraîneur de l’AC Milan, en admettant que c’était une erreur de l’envoyer en conférence de presse après son licenciement. Ibrahimovic a déclaré : « Nous avons eu tort de l’envoyer en conférence de presse. Je présente mes excuses à Paulo et aux supporters », soulignant le respect qu’il a pour Fonseca, malgré son incapacité à assurer une continuité dans les résultats de Milan. Il a par la suite ajouté que la décision de se séparer de Fonseca avait été prise après un match contre la Roma. Le suédois a également insisté sur le fait que le club comprenait la frustration des supporters : « Nous comprenons les supporters, nous avons le plus grand respect pour eux. Nous sommes les premiers à ne pas être satisfaits des résultats et nous ne le serons pas tant que nous n’aurons pas atteint les objectifs ».

La suite après cette publicité

Concernant les objectifs du club, Ibrahimovic a évoqué la Super Coupe comme une priorité. Quant à Sergio Conceição, le nouvel entraîneur de l’AC Milan, Ibrahimovic l’a décrit comme un gagnant avec une grande détermination, assurant : « Tout le monde sait qui est Conceiçao : il a du caractère, c’est un gagnant ». Après avoir obtenu de bons résultats à Porto, Conceição a immédiatement commencé à travailler avec l’équipe. Le grand Zlatan a fini par conclure que la priorité du club était de soutenir Conceição pour atteindre les objectifs fixés.