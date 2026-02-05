Menu Rechercher
Liga

Lamine Yamal a fait un gros changement dans son staff

Par Matthieu Margueritte
1 min.
Lamine Yamal avec le Barça @Maxppp

Épargné par les pépins physiques ces derniers temps, Lamine Yamal (18 ans) peut enfin se concentrer à 100% sur le terrain et le FC Barcelone s’en frotte les mains puisque depuis le début de l’année 2026, le jeune Espagnol a été décisif quasiment à chaque fois (4 buts, 2 passes décisives en 6 matches. Et si le numéro 10 blaugrana est en forme, c’est peut-être grâce à une décision qu’il a prise récemment.

« Il y a eu des changements professionnels au niveau des gens qui travaillent avec lui. Il y a eu l’arrivée d’autres professionnels qui l’ont orienté vers certaines choses. Ils ont par exemple modifié les choses concernant ses réseaux sociaux. Lamine publie beaucoup moins de choses et quand il le fait, c’est sur le football et tout est en relation avec le Barça. Ils l’ont aidé à comprendre ce que sont les réseaux sociaux. Il s’est concentré sur le football, il s’est un peu écarté des réseaux », a confié le suiveur du Barça pour l’émission El Chiringuito, José Alvarez.

Voir tous les commentaires (9)
