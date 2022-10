Juventus : 13 joueurs sont déjà sur la sellette !

La suite après cette publicité

Turin est sous une tempête. Depuis quelques jours, la météo n'est pas au beau fixe dans le Piémont puisque la Juventus traverse une sacrée zone de turbulence. En crise, les Bianconeri doivent gérer un nouveau scandale lié à la falsification de documents financiers. Plusieurs dirigeants ou anciens membres de la direction, dont le président actuel Andrea Agnelli, sont dans le viseur de la justice pour ces potentielles fraudes. Pour ne rien arranger, l'écurie italienne vit un début de saison dramatique. Huitième de Serie A, la Vieille Dame a été éliminée mardi de la Ligue des Champions.

Plusieurs joueurs sont poussés dehors

Un terrible coup de massue pour le club italien qui n'est pas encore assuré de disputer l'Europa League. Assassinée par la presse transalpine hier, la Juve va devoir se relever. Pour y parvenir, elle pourra compter sur Massimiliano Allegri. Malgré des résultats catastrophiques, le coach italien restera en poste puisque le licencier coûterait une fortune aux Turinois (environ 80 millions d'euros selon les médias transalpins). Impossible donc pour les Piémontais de le virer. En revanche, les dirigeants peuvent avoir les mains un peu plus libres en ce qui concerne les joueurs.

En effet, plusieurs éléments du groupe actuel risquent de changer d'air durant les prochains mois. Les têtes pensantes de la Juve veulent faire un ménage XXL dans l'effectif d'Allegri. Ce jeudi, la Gazzetta dello Sport et le Corriere dello Sport ont dressé la liste des joueurs qui partiront cet hiver voire à l'été 2023 au plus tard. Selon la GdS, Alex Sandro, Juan Cuadrado , Angel Di Maria, Adrien Rabiot et Weston McKennie ne seront plus là l'an prochain. Concernant les deux derniers cités, le Corriere dello Sport les place plutôt dans la catégorie "incertitudes".

Des cas à régler

En fin de contrat en juin 2023, Adrien Rabiot, que la Juve pense à prolonger, ne serait pas contre partir. L'Angleterre le fait rêver. Un départ est donc attendu et pratiquement acté. Même chose pour Mattia De Sciglio et Daniele Rugani, dont le club ne veut plus. Dans la catégorie incertitudes, les deux médias transalpins ont cité les noms de Leonardo Bonucci (contrat jusqu'en 2024), Moise Kean (sous contrat jusqu'en 2025), Nicolo Fagioli (contrat jusqu'en 2026), Federico Gatti (contrat jusqu'en 2026), Leandro Paredes (prêté par le PSG) et Arkadiusz Milik (prêté par l'OM). Mais le Polonais est bien parti pour rester. "La révolution acte II", est bien lancée comme l'a titré ce jeudi la Gazzetta.

Entamé depuis plusieurs saisons, le lifting de la Juve devrait donc se poursuivre. D'autant que les Bianconeri ont plusieurs pistes en tête pour les prochains mercatos. Au poste de gardien, Giorgio Mamardashvili (Valencia), Marco Carnesecchi (Cremonese), et Guglielmo Vicario (Empoli) sont suivis. En défense, Alejandro Grimaldo (Benfica), Alfonso Pedraza (Villarreal), Diogo Dalot (MU), Strahinja Pavlovic (Salzbourg) et Evan Ndicka (Eintracht) plaisent. Au milieu, en plus de Sergej Milinkovic-Savic (Lazio), Davide Frattesi (Sassuolo) et Houssem Aouar (OL) séduisent. Enfin, Nicolo Zaniolo (AS Roma) est toujours dans le viseur en attaque.