Real Madrid : Carlo Ancelotti veut élargir son staff

Le Real Madrid s’active pour renforcer son staff technique. Carlo Ancelotti se trouve à court d’adjoints et aurait demandé du renfort pour diriger ses séances. D’après Relevo, la Casa Blanca aurait récemment tenté de recruter Andy Magnan, libre de tout contrat depuis son départ des Bristol Rovers, qui était d’ailleurs d’accord pour rejoindre l’équipe de Carletto. La venue de l’Anglais a cependant capoté à cause d’un soucis de permis de travail.

Malgré cet échec, les Madrilènes sont toujours en recherche de renforts. Là où certains coachs comme Unai Emery disposent de près de 20 personnes au sein de leur staff pour les assister, analyser et préparer les séances, Carlo Ancelotti ne compte que sept hommes de terrain à ses côtés, en plus de deux analystes vidéos. Toujours en quête d’amélioration pour son Real Madrid, Florentino Perez devrait rapidement se pencher sur la question et apporter du soutien à son entraîneur.