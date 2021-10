PSG-Lille : les compositions probables

La suite après cette publicité

Affiche de gala ce vendredi soir au Parc des Princes entre les deux représentants français en Ligue des Champions cette saison. Le Paris SG, leader de Ligue 1, reçoit Lille, champion de France en titre, pour le compte de la 12e journée du championnat de France. Une revanche, aussi, du dernier Trophée des Champions, remporté cet été par les Dogues à Tel-Aviv, en Israël.

Pour s'envoler un peu plus en tête du classement, Mauricio Pochettino, qui doit se passer de Kylian Mbappé, Marco Verratti, Sergio Ramos, Leandro Paredes et Achraf Hakimi, misera a priori sur un 4-3-3 devant Gianluigi Donnarumma. Marquinhos et Presnel Kimpembe formeront la charnière centrale, aidé de Nuno Mendes à gauche et Thilo Kehrer à droite. Danilo Pereira devrait opérer en tant que sentinelle.

Nouveau poste pour Messi à Paris

Le milieu international portugais part pour être accompagné d'Idrissa Gueye et de Georginio Wijnaldum. À l'animation, pas de surprises. Neymar, contesté ces dernières semaines, démarrerait à gauche, tandis qu'Angel Di Maria est annoncé comme titulaire à droite. Petite innovation, Lionel Messi, qui souffrait d'une gêne musculaire, devrait lui être aligné comme faux n° 9.

Du côté du LOSC, Jocelyn Gourvennec s'avancera avec un 4-4-2 devant Ivo Grbic. Les deux Portugais José Fonte et Tiago Djalo seront alignés dans l'axe. Zeki Celik et Reinildo se chargeront des flancs. Renato Sanches et Amadou Onana partent avec les faveurs de pronostics pour démarrer au milieu, Jonathan Bamba et Timothy Weah animeront eux les ailes. Devant, Burak Yilmaz et Jonathan David seront une fois encore associés.

