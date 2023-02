OM : l’incroyable semaine d’Alexis Sanchez

Alexis Sanchez vient de vivre une semaine complètement folle. Celle-ci avait dimanche dernier commencé avec la seconde période d’OM-Nice (défaite 1-3 de l’OM) et s’est ponctuée ce samedi soir avec la victoire de l’Olympique de Marseille en Auvergne, contre le Clermont Foot et un joli double (2-0).

Face aux Aiglons, le Chilien avait été laissé au repos par Igor Tudor. Pourtant, l’ex de l’Inter faisait son entrée à la pause, l’affaire était mal embarquée puisque ses coéquipiers étaient menés sur le score de deux buts à zéro. Son entrée à quasiment tout changé et s’il n’a pas trouvé la faille, il était le symbole d’une révolte trop tardive des siens.

Paris et Clermont, les opposés

Ce mercredi, en Coupe de France, contre le Paris Saint-Germain, il était en revanche dans le onze titulaire. Il a ouvert la marque sur un penalty, mais cela ne résume pas du tout l’influence qu’il a pu avoir lors de cette confrontation. Il a conservé un nombre de ballons incalculables, il a fait un nombre de courses complètement fou, une nouvelle fois le symbole de l’énergie des joueurs d’Igor Tudor.

Ce samedi soir, on ne l’attendait pas forcément, mais il était une nouvelle fois dans les onze. Cette fois, on pourrait résumer sa rencontre à ses deux buts : un sur penalty, un de la tête. Il a peut-être effectué, dans le jeu, sa pire performance depuis qu’il est arrivé, mais les grands joueurs font parler la poudre. Incontestablement, il en est un.

« On l’aime bien ! Il nous marque des buts, nous fait beaucoup de bien, c’est vraiment un super joueur. Il nous amène toute sa qualité, toute son expérience. On est très content de l’avoir et il faut que ça continue », avançait Valentin Rongier en zone mixte. Et il faudra compter sur lui pour ramener un titre à Marseille cette saison.