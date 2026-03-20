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Mondial 2026 : le maillot extérieur de l’Algérie entre en scène

Par Sebastien Denis
1 min.
Algérie logo coupe du monde 2026 @Maxppp

À l’approche de la Coupe du Monde 2026, adidas a dévoilé ce vendredi les maillots extérieurs de ses nombreuses fédérations partenaires. Parmi les nations les plus attendues figure notamment l’Algérie. Les Fennecs, qui sont dans le groupe J avec l’Argentine, l’Autriche et la Jordanie, arboreront une toute nouvelle tunique extérieure pour le Mondial avec notamment le mythique logo Trèfle d’adidas.

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Outre ce petit détail qui plaira au plus grand nombre, la marque aux trois bandes opte pour une élégance intemporelle avec une tunique vert forêt ornée de panneaux d’épaules d’un vert plus clair et de subtils détails rétro sur le col en V.

Pub. le - MAJ le
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