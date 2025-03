Barça : le message énigmatique de Pedri sur son futur

Le 30 janvier dernier, le Barça a annoncé une grande nouvelle. «Le FC Barcelone et le joueur Pedro González, dit "Pedri", ont trouvé un accord concernant la prolongation du contrat les unissant. Le milieu de terrain s’engage jusqu’au 30 juin 2030», a écrit le club catalan sur son site officiel. Une excellente nouvelle pour les Blaugranas, qui vont pouvoir compter sur leur joueur encore de nombreuses années.

Mais ce lundi, l’international espagnol de 22 ans a publié un message énigmatique sur Instagram. «La prolongation m’a fait réfléchir. Ces dernières semaines, j’ai beaucoup pensé à une idée, je n’exclus même pas un retour sur le marché.» Un post qui a de quoi surprendre. Difficile d’imaginer qu’il annonce son prochain départ. On peut penser à un coup de communication pour une publicité ou un projet. On devrait en savoir plus très vite.