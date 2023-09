Manchester United : Antony fait face à deux nouveaux terribles scandales

La suite après cette publicité

Antony est dans de sales draps. Présumé innocent jusqu’à preuve du contraire, l’attaquant brésilien de 23 ans est accusé de violences conjugales par son ex-compagne, Gabriela Cavallin. En juin dernier, elle avait déjà alerté sur le comportement du joueur de Manchester United. Elle en a remis une couche en ce mois de septembre avec cette fois-ci des preuves matérielles. C’est le média brésilien UOL qui a tout balancé lundi. Dans la foulée, la CBF (fédération brésilienne) a annoncé qu’il ne rejoindrait pas la Seleção. Mis à l’écart, l’ancien joueur de l’Ajax Amsterdam est sorti du silence sur ses réseaux sociaux lundi soir.

Antony dément

«Par respect pour mes fans, mes amis et ma famille, je me sens obligé de parler publiquement des fausses accusations dont j’ai été victime. Depuis le début, j’ai traité cette affaire avec sérieux et respect, en apportant les éclaircissements nécessaires à l’autorité policière. L’enquête policière est soumise au secret judiciaire et je ne peux donc pas en rendre public le contenu. Cependant, je peux affirmer sereinement que les accusations sont fausses et que les preuves déjà produites et les autres preuves qui seront produites démontrent que je suis innocent des accusations portées.»

À lire

Manchester United : Al-Ettifaq veut recruter Jadon Sancho sur le gong !

Puis il a ajouté : «ma relation avec Gabriela a été tumultueuse, avec des insultes verbales des deux côtés, mais je n’ai jamais commis d’agression physique. A chaque instant, que ce soit en témoignage ou en entretien, elle présente une version différente des accusations. C’est pourquoi je viens nier avec véhémence les accusations portées et vous informer que je reste à l’entière disposition des autorités brésiliennes pour clarifier tout ce qui serait nécessaire. J’espère que les enquêtes policières en cours démontreront la vérité sur mon innocence.»

La suite après cette publicité

Deux nouvelles victimes présumées l’accusent

Manchester United, qui pensait être tranquille après s’être débarrassé de Mason Greenwood, a publié un communiqué de presse pour réagir à cette nouvelle affaire. «Manchester United reconnaît les allégations portées contre Antony et note que la police mène une enquête. Dans l’attente d’informations complémentaires, le club ne fera aucun autre commentaire. Nous prenons cette question au sérieux, en tenant compte de l’impact de ces allégations et des rapports ultérieurs qu’ils auront sur les victimes.» Mais les Red Devils ont été pointés du doigt en Angleterre, où ils sont accusés d’avoir couvert le joueur.

Antony pensait être donc "tranquille" jusqu’à la fin de l’enquête. Mais ce vendredi, le Telegraph et le Daily Mail, ainsi que la presse brésilienne, ont fait de nouvelles révélations à son sujet. Les deux médias anglais expliquent que deux autres femmes accusent le Brésilien. La première se nomme Rayssa de Freitas. Elle est influenceuse et étudiante en droit. Selon le Telegraph, elle affirme avoir subi des blessures corporelles après avoir été agressée par Antony. Elle aurait été hospitalisée. Suite à cela, elle a signalé l’incident à la police civile de Saõ Paulo le 20 mai 2023. Cela se serait donc passé avant les premières révélations de l’ancienne compagne du joueur en juin.

La suite après cette publicité

Une situation de plus en plus tendue

La deuxième femme qui accuse Antony se nomme Ingrid Lana. Cette banquière a donné une interview à Record lors de laquelle elle a révélé avoir subi des pressions de la part du joueur lors d’un voyage d’affaires en Angleterre l’an dernier. Le Brésilien aurait voulu la forcer à avoir des relations sexuelles au sein de son domicile. «Il a essayé d’avoir une relation avec moi et je ne voulais pas. Il m’a poussé contre le mur et je me suis cogné la tête. Mon objectif était juste de faire du business. En arrivant là-bas à son invitation, j’ai réalisé qu’il avait des arrière-pensées», a-t-elle avoué.

Deux témoignages qui enfoncent un peu plus le joueur de MU. Mais il continue de clamer son innocence. Suite à ces nouvelles révélations sordides, ses avocats n’ont pas souhaité faire de commentaires, eux qui ont été contactés par les médias britanniques. Mais ils restent sur leur ligne de conduite depuis le début de l’affaire en assurant que le joueur est innocent. Quoi qu’il en soit, la situation du Brésilien continue de se compliquer. Manchester United va devoir trancher le concernant, histoire aussi d’éviter une nouvelle polémique.