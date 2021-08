Le PSG à l'affût pour Lionel Messi

La suite après cette publicité

Lionel Messi et le FC Barcelone, c'est désormais du passé. Un scénario inimaginable ces dernières heures, tant la prolongation de l'Argentin avec son club formateur semblait imminente. Une nouvelle qui donne des sueurs froides rien qu'à l'écrire. Arrivé en 2000, la légende du Barça n'a finalement pas pu signer un nouveau bail avec le club catalan comme indiqué via un communiqué ce jeudi soir : «en dépit d'un accord entre le FC Barcelone et Lionel Messi et l'intention des deux parties de signer un nouveau contrat ce jeudi, cela ne sera pas possible en raison des obstacles structurels et financiers.» Désormais libre de s'engager avec n'importe quel club, SPORT annonce que le Paris Saint-Germain pourrait rapidement profiter de cette bombe en Catalogne.

Le PSG passe la vitesse supérieure

Ce n'est un secret pour personne, le club parisien a toujours lorgné de près le sextuple Ballon d'Or. Dernièrement, les informations du quotidien AS révélaient d'ailleurs que les discussions avec le clan de l’Argentin étaient constantes et que les Franciliens souhaitaient toujours attirer le génie barcelonais. L'été dernier, le club de la capitale avait également établi plusieurs contacts avec le natif de Rosario afin de le convaincre de rejoindre la Ligue 1. Un rêve qui pourrait devenir réalité à en croire les dernières informations de SPORT.

À l'affût, les Parisiens ont toujours suivi de près les négociations entre le Barça et le récent vainqueur de la Copa América. Conscient des difficultés économiques actuellement traversées par les Blaugranas, le PSG pourrait d'ailleurs profiter de cette non-prolongation pour passer à la vitesse supérieure dans les heures à venir. Toujours selon le média espagnol, les dirigeants parisiens pourraient lancer une offensive économique démentielle pour convaincre l'attaquant âgé de 34 ans. Une offre qui devrait être proche de ce que percevait Lionel Messi avec le club espagnol (environ 50 millions d'euros brut par an).

La situation de Kylian Mbappé décantée ?

Si le clan de l'Argentin assure que pour l'heure, aucune négociation n'a été ouverte avec un autre club, le Paris Saint-Germain serait déterminé à l'idée de faire signer la Pulga. Toujours selon le média espagnol, Manchester City longtemps intéressé par Messi ne serait plus dans la course avec la récente officialisation de Jack Grealish pour un montant astronomique de 117M€. La voie semble donc royale pour les hautes instances du PSG qui sont également conscientes que cette signature aurait un enjeu double. Celui du terrain dans un premier temps car avec un tel renfort, les hommes de Mauricio Pochettino disposeraient d'un effectif pléthorique, prêt à faire trembler l'Europe entière. Mais aussi celui de l'avenir de Kylian Mbappé. Alors que le natif de Bondy n'a toujours pas prolongé avec les Parisiens, l'arrivée de Messi pourrait définitivement le convaincre de s'inscrire à long terme et de former une «MNM» aussi croustillante que terrifiante.