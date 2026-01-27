Santos : ça discute pour Billal Brahimi

Un choix de carrière aussi osé que potentiellement paradisiaque. En choisissant de rejoindre Santos à l’issue de son contrat avec l’OGC Nice, l’international algérien Billal Brahimi prenait une décision drastique, qui pouvait l’amener à évoluer aux côtés de Neymar de manière régulière. Hélas, c’est une situation infernale qu’il a trouvé là-bas, comme nous vous l’expliquions en novembre dernier. Pris dans une guerre interne à Santos, il n’a plus joué depuis sa première apparition en septembre dernier, quatre jours après sa présentation.

La porte s’est ouverte pour un départ prématuré, puisque l’ancien Angevin espère convaincre le sélectionneur national algérien de l’emmener à la prochaine Coupe du Monde. Selon nos informations, le clan Brahimi discute avec de nombreux clubs, comme des formations saoudiennes et de Major League Soccer mais aussi en Ligue 1 avec Auxerre, Nantes et Le Havre. Trois clubs qui jouent le maintien et ont bien besoin de talents offensifs. Kaiserslautern, en D2 allemande, et Pise sont également intéressés.