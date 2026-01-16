Le Real Madrid veut s’offrir 2 superstars

À l’heure des vœux pour cette nouvelle année 2026, Florentino Pérez doit certainement prier pour que son club sorte de la crise. Il l’était déjà plus ou moins ces derniers mois. En effet, la mayonnaise n’a pas vraiment pris entre Xabi Alonso et certains joueurs, Vinicius Jr et Fede Valverde en tête. Sur la sellette, le coach espagnol a finalement été remercié après la défaite en finale de Supercoupe d’Espagne face au FC Barcelone. Dans la foulée, Alvaro Arbeloa a été nommé à la tête de l’équipe. Mais la défaite et l’élimination mercredi en Coupe du Roi face à Albacete ont déjà sérieusement entamé son crédit auprès de la presse et des fans.

Pérez veut Haaland

De son côté, la direction madrilène semble lui faire confiance pour le moment. Ce, même si plusieurs médias assurent que les dirigeants sont déjà en train de scruter le marché des entraîneurs. Ce qui est sûr, c’est que les têtes pensantes du Real Madrid suivent le marché des joueurs. Un défenseur central sera la priorité pour l’été prochain. Mais pas seulement. La Cadena Cope explique que la direction merengue, qui ne compte pas recruter cet hiver, estime que l’équipe a été indigne de son rang et qu’elle a touché le fond en Coupe du Roi.

Même si certains pensent que le problème est avant tout physique et que cela ira mieux quand tout le monde sera remis en forme, le média ibérique précise que Florentino Pérez et ses équipes jugent les joueurs responsables de la situation. Pour cette raison, «ils sont convaincus qu’ils doivent prendre des décisions importantes pour la saison prochaine, dont certaines pourraient surprendre». Certains éléments risquent de prendre la porte. D’autant que le Real Madrid est sur la piste de deux stars. Selon Sky Germany, les pensionnaires du stade Santiago-Bernabéu veulent toujours s’offrir Erling Haaland.

Enzo Fernandez ciblé

Sous contrat jusqu’en 2034 avec Manchester City, le Norvégien n’a jamais caché son rêve de jouer pour la Casa Blanca. Mais la signature de Kylian Mbappé a bouleversé ses plans. On se disait qu’il serait très compliqué pour lui de rejoindre Madrid. Mais Sky Germany révèle que Pérez veut recruter Haaland cet été 2026. Il est toujours en contact avec l’entourage du Cyborg et son agent Rafaela Pimienta. Mais avant d’avancer ses pions, Madrid devra se séparer de Vinicius Jr. Ensuite, il faudra convaincre City et le joueur, qui pourrait ouvrir la porte à son départ si Guardiola venait à quitter le club en fin de saison.

Enfin, l’aspect économique sera à prendre en compte puisqu’il faudra débourser un paquet d’argent entre le transfert et son salaire. Malgré cela, le Real Madrid est toujours sur le coup. Outre Haaland, les Merengues suivent aussi le marché des milieux de terrain. Si le nom de Rodri (City) est souvent revenu, son état de santé pose question. Ce vendredi, TyC Sports indique que le profil d’Enzo Fernandez, champion du monde avec l’Argentine, plaît beaucoup en interne. Approché également par le PSG, le joueur sous contrat jusqu’en juin 2032 à Chelsea est suivi depuis longtemps à Madrid. Une ville où il va y avoir du changement en 2026.