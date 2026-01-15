Le Real Madrid se cherche déjà un nouvel entraîneur !

Lorsqu’on lui a confié les clés du camion en début de semaine, il y a fort à parier qu’Alvaro Arbeloa ne s’attendait pas à être éliminé en huitièmes de finale de Copa del Rey par une équipe jouant le maintien en deuxième division. Et pourtant mercredi soir, Albacete a bel et bien éliminé le Real Madrid, infligeant ainsi une humiliation presque historique aux Merengues. L’ancien latéral droit se fait d’ailleurs déjà massacrer dans la presse, en raison de ses choix mais aussi de certaines déclarations qui ont été perçues comme une pique à Xabi Alonso…

La suite après cette publicité

Quoi qu’il en soit, le Real Madrid est clairement en crise et pour la plupart des gens à Madrid, Alvaro Arbeloa n’est pas l’homme de la situation. L’ancien latéral droit du club risque d’ailleurs d’avoir une durée de vie assez limitée en tant qu’entraîneur de la Casa Blanca, puisque selon la Cadena SER, l’état-major du club de la capitale espagnole est déjà en quête d’un nouvel entraîneur.

La suite après cette publicité

Le sort d’Arbeloa est déjà scellé

La direction a même sondé plusieurs entraîneurs ces derniers jours, et Alvaro Arbeloa, à moins d’un revirement total de situation et excellents résultats dans les prochaines semaines ou les prochains mois, est déjà condamné avant même d’avoir eu l’opportunité de faire quoi que ce soit. Tout indique qu’il assurera tout de même l’intérim jusqu’à la fin de saison, sauf en cas de scénario catastrophique, mais il n’est pas considéré comme un leader de projet sur le moyen/long terme.

Le Real Madrid s'est-il trompé en nommant Alvaro Arbeloa ? OUI NON Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Le Real Madrid se projette déjà vers l’avenir et prépare la saison prochaine, a priori sans Alvaro Arbeloa donc. Pour l’instant, aucun nom n’a été révélé par les médias espagnols, même si ces derniers temps, celui de Jürgen Klopp est souvent revenu dans les rumeurs. Arbeloa sait donc que s’il n’y a pas de titre majeur remporté ces prochaines semaines, il prendra la porte en juin…