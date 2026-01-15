Real Madrid : Alvaro Arbeloa se fait détruire par les médias espagnols !

En trois jours, le Real Madrid a perdu deux titres et un entraîneur. C’est le résumé que font beaucoup de médias ibériques ce jeudi matin, après la terrible défaite 3-2 à Albacete en huitièmes de finale de Copa del Rey. Si cet échec en Supercoupe d’Espagne face au FC Barcelone a fait mal, il pouvait sembler plus ou moins logique et prévisible au vu des dynamiques des deux équipes. Par contre, cette humiliation infligée par une équipe qui lutte pour le maintien en deuxième division passe mal. Très mal même. Et l’aventure d’Arbeloa sur le banc merengue démarre de la pire des façons.

« J’étais convaincu que l’équipe alignée était la bonne, et le banc était excellent. J’ai un groupe très talentueux, et ce n’est pas facile pour eux de faire tout ce que je leur ai demandé en une seule journée avec un nouvel entraîneur. Je me sens pleinement responsable. L’important est de se remettre au travail et de les remettre en pleine forme. Beaucoup de joueurs doivent retrouver leur meilleur niveau physique, et nous devons travailler et nous préparer pour le match de samedi », indiquait Alvaro Arbeloa après la rencontre.

Les médias ne mâchent pas leurs mots

Et l’ancien latéral droit espagnol se fait déjà massacrer par la presse. D’abord, beaucoup ont remarqué qu’il avait insisté, à plusieurs reprises en conférence de presse, sur le fait que l’équipe n’était pas au niveau physiquement. Ce qui a été interprété comme une pique pour Xabi Alonso, qui est pourtant son ami. « Se rappeler de Xabi Alonso par rapport à la mauvaise préparation physique, c’est être un mauvais collègue », a par exemple lancé Antonio Romero sur la Cadena SER. « C’est un coup bas pour Xabi Alonso, c’est très petit de dire ça aujourd’hui », a indiqué le journaliste Edu Garcia sur Onda Cero, autre radio assez écoutée chez nos voisins ibériques.

Mais surtout, il a été critiqué pour ses choix. « Peu actif, hiératique, pendant que le chronomètre et les buts adverses coulaient son équipe, il n’a pas réussi à changer les choses avec ses changements. Ce fut assez marquant de faire entrer Camavinga, mauvais en ce moment, en tant que latéral à la place d’un Fran Garcia qui venait d’éviter un but », indique par exemple AS. « La conférence de presse d’Arbeloa, c’est une conférence de quelqu’un qui n’est pas conscient de ce qui se passe dans ce club. 100% de défaites. Il n’a pas été bon dans son choix de groupe, ni dans son approche du match, ni dans les changements en cours de match. Ses changements, c’est un défenseur central, Alaba, et un latéral, Camavinga », s’est emporté Anton Meana sur la Cadena SER. « Tu as laissé Tchouameni et Bellingham à la maison, et tu as fait entrer Manu Angel et Palacios. La responsabilité de laisser 400 millions d’euros à Madrid, elle revient à l’entraîneur », a indiqué son collègue Antonio Romero. Autant dire que ça commence très mal…