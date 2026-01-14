Real Madrid : Alvaro Arbeloa réagit après sa première désastreuse sur le banc !

Une honte absolue. Voilà comment la presse madrilène accueille la défaite du Real Madrid sur la pelouse d’Albacete, modeste 17e de deuxième division espagnole, en huitième de finale de la Coupe du Roi. Une humiliation qui arrive au moment où le club merengue pensait se relancer en changeant d’entraîneur. En effet, c’était la grande première sur le banc de touche d’Alvaro Arbeloa, entraîneur de la réserve promu suite au limogeage de Xabi Alonso en début de semaine.

Une décision qui n’a visiblement pas eu l’effet escompté, puisque le Real Madrid a affiché encore un bien triste visage. Bien sûr, il manquait des joueurs, dont Kylian Mbappé, absent sur blessure, mais la Casa Blanca a manqué de caractère, encaissant un but à la 94e minute après avoir égalisé à la 91e ! Les premiers mots d’Alvaro Arbeloa étaient donc particulièrement attendus après la rencontre. Et pour sa première conférence de presse d’après-match en tant qu’entraîneur principal, l’ancien latéral a joué la carte de la contrition.

« Dans ce club, même un match nul est mauvais, une tragédie. Imaginez une défaite comme celle-ci. Surtout face à une équipe de division inférieure. Si quelqu’un est responsable, c’est moi, puisque c’est moi qui ai pris les décisions concernant la composition de l’équipe, notre style de jeu et les changements. Je tiens à remercier les joueurs pour leur accueil et nous allons les aider à récupérer physiquement et mentalement », a-t-il déclaré d’emblée. Arbeloa, qui avait titularisé deux jeunes joueurs avec Jimenez et Cestero, n’a donc pas voulu accabler ses joueurs.

Arbeloa défend sa composition d’équipe

« J’étais convaincu que l’équipe alignée était la bonne, et le banc était excellent. J’ai un groupe très talentueux, et ce n’est pas facile pour eux de faire tout ce que je leur ai demandé en une seule journée avec un nouvel entraîneur. Je me sens pleinement responsable. L’important est de se remettre au travail et de les remettre en pleine forme. Beaucoup de joueurs doivent retrouver leur meilleur niveau physique, et nous devons travailler et nous préparer pour le match de samedi », a-t-il poursuivi.

« Je n’ai pas peur de l’échec. Je comprends ceux qui considèrent cette défaite comme un échec. L’échec fait partie du chemin vers le succès ; pour moi, les deux ne sont pas opposés. Cela me permettra de progresser. Nous avons une grande marge de progression, mais je n’ai pas peur de l’échec. J’ai connu de nombreux échecs dans ma vie. J’ai subi des éliminations en coupe bien plus difficiles, et j’ai hâte de retourner à Valdebebas demain pour travailler avec mes joueurs », a-t-il conclu. Après la défaite en Supercoupe contre le FC Barcelone dimanche, qui a coûté le poste de Xabi Alonso, et celle contre Albacete, ce sont deux titres qui se sont envolés pour le Real Madrid en l’espace de quatre jours.