Euro 2024 : les Allemands lancent une pétition pour rejouer Espagne-Allemagne !

Outre-Rhin, l’élimination face à l’Espagne en quart de finale de l’Euro ne passe toujours pas. Pour son Euro à la maison, la Mannschaft, qui nourrissait de grandes ambitions, n’a pas réussi à s’immiscer dans le dernier carré de la compétition. Mécontents d’une décision arbitrale sur une main dans la surface de Cucurella qui aurait pu offrir un penalty à l’Allemagne en prolongation, les supporters allemands ont lancé une pétition pour que le match soit rejoué.

D’après le Mirror, la pétition comptait hier déjà plus de 30 000 signataires. En plus du report du match, les dépositaires de cette pétition demandent également à l’UEFA, «d’investiguer sur la violation de neutralité d’Anthony Taylor et de le punir !» Si la pétition n’a aucune chance d’aboutir par une quelconque action de l’UEFA, elle aura au moins eu le mérite d’amuser les internautes.