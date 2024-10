OM : le conseil de Didier Drogba à Elye Wahi

Elye Wahi doit renverser la tendance. Sifflé dès son premier match à l’OM, le Franco-Ivoirien traverse une phase difficile mais va pouvoir s’appuyer sur les conseils de nul autre que Didier Drogba, son idole. Présent sur le plateau de L’Équipe du soir, l’ancien avant-centre marseillais s’est exprimé sur la gestion des sifflets du Vélodrome, délivrant des conseils qui pourraient s’avérer précieux pour l’ancien montpelliérain à l’aube du premier Classique de la saison.

«Soit tu te renfermes et tu te dis, je vais partir. Ou alors tu te dis : "il y a quelque chose que je ne fais pas bien". Tu te remets en question, tu vas à l’entraînement et tu demandes à tes coéquipiers, à ton capitaine : "qu’est-ce que je dois faire me faire respecter par les supporters ?""», a lâché Drogba, indiquant la marche à suivre pour l’attaquant de 21 ans. Elye Wahi sait donc ce qu’il doit faire et devra confirmer les belles promesses entrevues la semaine passée face au MHSC.