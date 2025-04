OL : Alexandre Lacazette insiste sur l’unité après la victoire

C’est la grosse opération du week-end en Ligue 1. En déplacement sur la pelouse de l’AJ Auxerre, l’Olympique Lyonnais est parvenu à aller chercher les trois points (3-1), remontant à la 4e place du classement. Auteurs d’une belle performance collective, les Rhodaniens ont livré une copie plus que satisfaisante. Troisième buteur de l’OL, Alexandre Lacazette a livré ses impressions à l’issue de la rencontre, faisant également son auto-critique : « je m’en veux d’avoir loupé les deux en première, parce qu’on aurait pu faire un match un peu plus confortable. Maintenant, grâce aux coéquipiers, on ne parlera pas de moi en mal dans les médias, donc je suis content. On a gagné, à chaque fois qu’on a eu l’opportunité de repasser devant en championnat, on s’est loupé ce soir, on l’a fait donc bravo à l’équipe et c’est bien pour la fin du championnat. »

Alors que les Lyonnais ont affiché un visage uni, il a été rappelé au capitaine des pensionnaires du Groupama Stadium le but égalisateur de Rayan Cherki contre Manchester United ce jeudi. Et l’avant-centre a expliqué que c’était Paulo Fonseca qui se cachait derrière cet esprit fraternel : « le coach insiste beaucoup sur ça. Je ne sais pas si c’est le but de Rayan à la dernière minute, parce que c’est sûr qu’il fait du bien, mais c’est surtout le coach qui insiste pour qu’on soit une équipe unie, une famille sur le terrain et que ça se ressente de l’extérieur. Donc si vous le dites, ça fait plaisir. » De très bon augure pour la suite, alors que l’OL se déplacera sur la pelouse d’Old Trafford jeudi.