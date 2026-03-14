PSG : les billets pour le retour à Chelsea vendus en 60 secondes

Selon les informations du Parisien, les billets mis en vente par le Paris Saint-Germain pour le déplacement à Chelsea en 8e de finale retour de la Ligue des Champions se sont écoulés en moins d’une minute le 5 mars. Environ 2000 supporters parisiens sont attendus mardi à Londres, pour cette rencontre à Stamford Bridge. Les places destinées au grand public étaient proposées à 50 euros, mais l’offre était limitée en raison des contingents réservés aux ultras et aux partenaires du club.

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Une formule entreprise, incluant voyage en Eurostar, hôtel quatre étoiles et activités à Londres, était également proposée au prix de 1250 euros pour environ 200 billets. Face à la forte demande, quelques places supplémentaires ont été remises en vente jeudi dernier et se sont elles aussi écoulées très rapidement. Les déplacements européens du PSG attirent de plus en plus de supporters, comme en témoignent les 2700 fans présents à Barcelone en septembre ou les 1800 ayant fait le déplacement à Leverkusen cette saison.