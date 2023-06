Le RC Lens annonce un match amical de gala contre Manchester United

Un déplacement au stade Francis Le Blé de Brest pour débuter la saison 2023-2024. Voilà le programme du RC Lens pour la première journée de Ligue 1 le week-end du 12/13 août prochain. En attendant, le dernier deuxième du championnat de France vient de dévoiler les sept affiches amicales qu’il disputera cet été.

Outre des rencontres face à Dunkerque, Amiens, Dijon, Sochaux, le VfL Wolfsburg de Niko Kovac ou encore le Torino, 10e en Serie A la saison dernière, les Sang et Or croiseront également la route de Manchester United, le 5 août prochain. Un match de gala pour les Lensois, une semaine avant de s’envoler en Bretagne pour lancer leur saison en championnat. L’occasion, par ailleurs, pour le RCL de retrouver Raphaël Varane, passé par l’effectif professionnel artésien entre 2010 et 2011.

