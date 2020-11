Les tops et flops de Monaco-PSG

La suite après cette publicité

Mené 0-2 à la pause, l'AS Monaco a finalement renversé le PSG (3-2) lors de la 11e journée de la Ligue 1 Uber Eats. Métamorphosés par les entrées de Cesc Fabregas et Caio Henrique, les Monégasques ont aussi profité par la léthargie des Parisiens, peut-être déjà tournés vers leur match décisif de Ligue des champions contre Leipzig mardi, en deuxième période. On en parle justement dans les tops et flops de ce match.