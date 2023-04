Nottingham Forest - Manchester United : les compositions officielles

La 31e journée de Premier League se poursuit avec le déplacement de Manchester United à Nottingham Forest (un match à suivre sur FM, coup d’envoi 17h30). Quatrièmes de PL avec 56 points, les Red Devils ont l’occasion de ravir la troisième place à Newcastle en cas de résultat positif cet après-midi et d’affirmer leur place dans le top 4. En revanche, la donne est bien différente pour Forest (18e avec 27 points) qui lutte pour sa survie dans l’élite et reste sur neuf matches sans victoire.

Pour cette rencontre, Erik Ten Hag doit composer sans ses défenseurs Martinez, Malacia, Shaw et Varane, blessés, tout comme ses attaquants Garnacho et Rashford. C’est donc Lindelof et Maguire qui formeront la charnière défensive avec Dalot à gauche. Au milieu, Casemiro revient de sa suspension et forme un duo avec Sabitzer. Devant, le Français Martial est aligné avec Antony, Bruno Fernandes et Sancho en soutien.

Côté Forest, la liste des absents est très longue pour Steve Cooper. Wood, Boly, Henderson, Aurier, Biancone ou encore Kouyate manquent tous à l’appel. L’ex-joueur du PSG Navas est titulaire dans la cage. Derrière, on retrouve notamment Felipe et Niakhaté. Lodi fait son retour en tant que piston gauche alors que devant Awoniyi est titularisé avec Johnson et Gibbs-White en soutien.

Les compositions officielles :

Nottingham Forest : Navas - Felipe, McKenna, Niakhaté – Williams, Freuler, Danilo, Lodi – Gibbs-White – Johnson, Awoniyi.

Manchester United : De Gea - Wan-Bissaka, Lindelof, Maguire, Dalot - Casemiro, Sabitzer - Antony, Fernandes, Sancho - Martial.