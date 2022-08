OM : Pablo Longoria en rajoute une couche sur le cas Duje Caleta-Car

La suite après cette publicité

A la fin de la conférence de presse de présentation d'Alexis Sanchez, Pablo Longoria est revenu sur le cas de Duje Caleta-Car. Comme nous vous l'annoncions dimanche dernier, le Croate n'est plus en odeur de sainteté du côté de Marseille. La direction du club souhaiterait même se séparer du joueur de 25 ans dès cet été.

Le président marseillais a argumenté en expliquant que la politique phocéenne en matière de fin de contrat est très claire. Si le contrat du joueur arrive à son terme en 2023, il doit prolonger ou bien accepter d'être vendu afin de renflouer les caisses du club. «L'Olympique de Marseille n'aura pas dans son effectif de joueur en fin de contrat. C'est très clair dans la politique du club et on a parlé avec le joueur et ses représentants» a conclu Pablo Longoria.