Juventus : Andrea Pirlo ouvre grand la porte à Olivier Giroud

Ce dimanche contre Manchester City, Olivier Giroud était une nouvelle fois remplaçant dans l'équipe de Frank Lampard. Pire encore, le Français, qui a marqué cette semaine contre Aston Villa (1-1), n'est même pas entré en jeu. Une gestion qui, comme d'habitude lorsqu'il s'agit de l'avant-centre tricolore, pose question et sème le doute.

En effet, le champion du monde 2018 avec les Bleus de Didier Deschamps est en fin de contrat dans six petits mois et peut donc décider de négocier avec qui bon lui semble depuis le 1er janvier. Dans un entretien accordé au Dauphiné Libéré, il sous-entend qu'il aimerait aller au bout de son contrat avec l'écurie londonienne. Mais dans le football, tout va très vite.

Pirlo pense à Giroud

Et les clubs qui aimeraient le recruter sont très nombreux. On a annoncé quelques intéressés en France, mais c'est en Italie où l'Isérois a la cote ! Du côté de la Juventus, on n'a plus vraiment d'avant-centre à proprement parler, si on enlève Alvaro Morata. D'autant que l'Espagnol est un joueur qui aime jouer entre les lignes et pas vraiment un neuf, buteur, pivot.

Après la victoire de son équipe sur Udinese ce dimanche soir (4-1), Andrea Pirlo s'est exprimé sur le mercato et sur... Olivier Giroud (34 ans). « Le marché des transferts ouvrira demain (aujourd'hui, ndlr), nous avons déjà discuté avec le club de ce qu'il faut faire, en janvier ce n'est pas facile de trouver le bon joueur, en attaque un joueur qui peut être un remplaçant et qui pourrait être utile. Giroud ? Il pourrait aussi nous aider, mais les managers le savent mieux que moi », a déclaré le Transalpin. Affaire à suivre.