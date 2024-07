Droits TV : le détail des sommes allouées aux clubs français

Selon les informations de L’Équipe et de RMC, la dernière réunion prévue entre la LFP et les présidents des clubs de Ligue 1 a accouché d’une décision, celle de dire oui à l’offre couplée DAZN-beIN Sports. Et voici ce que devrait percevoir les clubs français en cas d’officialisation définitive. En récupérant 8 matches sur 9, DAZN va apporter 375 millions d’euros au football français.

De son côté, beIN Sports va débourser 140 millions pour la Ligue 2 et le 9e match. À cela, il faudra également ajouter le montant des droits internationaux, estimé à 160 millions. Enfin, le sponsoring va lui rapporter 60 millions, soit un total de 735 millions TTC (612,5 millions HT). Pour rappel, sur ce total, 20% iront à CVC et 18% à la Ligue 2. Dès lors, les 18 clubs français devraient se partager 392 millions d’euros.