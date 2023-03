OL : Amin Sarr compare la Ligue 1 à l’Eredivisie

Arrivé cet hiver en provenance de Heerenveen contre 11 M€, Amin Sarr a déjà marqué son premier but. Le Suédois de 21 ans a ouvert son compteur le week-end dernier sur la pelouse d’Angers et affirme se sentir de mieux en mieux dans sa nouvelle équipe. En conférence de presse, l’attaquant affirme d’ailleurs que le championnat de France est supérieur à celui des Pays-Bas.

«Oui, c’est meilleur ici, bien plus physique et technique, avec des joueurs plus intelligents. J’ai la sensation d’apprendre tous les jours. J’ai des perspectives d’avenir qui me semblent très bonnes. Je continue à m’améliorer » a-t-il affirmé face à la presse ce vendredi, à deux jours de la réception de Lorient pour le compte de la 26e journée.

