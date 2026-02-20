PSG : Luis Campos cible un jeune talent

Le Paris Saint-Germain est sur tous les coups cet hiver. Récemment, un grand espoir du football grec a été scruté par le champion d’Europe 2025, d’après les informations du média grec Sportime. Il s’agit de Christos Mouzakitis (19 ans). Ce milieu défensif, qui évolue à l’Olympiakos et attire de plus en plus l’attention des clubs européens, avait été sacré Golden Boy Web 2025 en décembre dernier. Un trophée décerné par les internautes. La source indique ainsi qu’un scout du PSG était présent pour observer l’atout de l’Olympiakos en Grèce, qui plaît non seulement à Luis Campos, mais aussi à Luis Enrique.

Malgré ce mouvement effectué par l’observateur, le PSG est encore loin d’une offre, de discussions ou de tout ce qui s’ensuit. Mais la situation concernant la pépite pourrait rapidement évoluer, malgré les intérêts du Real Madrid et de Manchester United, toujours d’après la source locale. Sous contrat avec l’Olympiakos jusqu’en 2029, Mouzakitis reste un atout majeur pour les Grecs en Ligue des Champions, car il a déjà participé à 9 matchs européens durant cet exercice 2025-2026. Il était notamment titulaire mercredi lors du barrage aller de C1 face au Bayer Leverkusen (0-2).