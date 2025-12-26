Liga : Marcao écope d’une suspension lourde pour son coup de sang face au Real Madrid

La semaine dernière, le Real Madrid s’est facilement défait du Séville FC pour la dernière rencontre de l’année en Liga. Une rencontre qui a également été marquée par l’expulsion de Marcao à la 68e minute. Le défenseur brésilien du club andalou s’est illustré en prenant deux cartons jaunes mais surtout en se montrant très véhément avec le corps arbitral.

Un comportement qui lui coûte cher. En effet, comme le rapporte Mundo Deportivo ce vendredi, le joueur de 29 ans a écopé d’une lourde suspension de six matches pour ce coup de sang. Dans le détail, Marcao a hérité de quatre matches de suspension pour insulte envers le corps arbitral, et de deux fois une rencontre supplémentaire pour comportement antisportif et une expulsion. Cette lourde sanction l’empêchera de fouler les pelouses espagnoles jusqu’à mi-février.